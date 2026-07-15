AGENDA · Créances
Atelier Empreinte Créances
mercredi 19 août 2026 · Créances
Informations pratiques
Créances
Atelier Empreinte
Plage de Créances Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Petits pieds, grandes mains… Toutes vos empreintes réalisées dans le sable en souvenir.
?Grands-parents/parents sans ou avec enfants .
Plage de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Atelier Empreinte
L’événement Atelier Empreinte Créances a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche
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