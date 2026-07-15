Informations pratiques

Créances

Atelier Empreinte

Plage de Créances Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Petits pieds, grandes mains… Toutes vos empreintes réalisées dans le sable en souvenir.

?Grands-parents/parents sans ou avec enfants .

Plage de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Atelier Empreinte

L’événement Atelier Empreinte Créances a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche