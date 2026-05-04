Marché du terroir Créances
Marché du terroir Créances vendredi 14 août 2026.
Créances
Marché du terroir
Parking de la plage Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 20:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Marché du terroir avec plusieurs exposants avec des produits artisanaux. .
Parking de la plage Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 30 18 accueil@ville-creances.fr
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English : Marché du terroir
L’événement Marché du terroir Créances a été mis à jour le 2026-05-04 par Côte Ouest Centre Manche
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