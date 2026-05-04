Créances

Marché du terroir

Parking de la plage Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Marché du terroir avec plusieurs exposants avec des produits artisanaux. .

Parking de la plage Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 30 18 accueil@ville-creances.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché du terroir

L’événement Marché du terroir Créances a été mis à jour le 2026-05-04 par Côte Ouest Centre Manche