Informations pratiques

Créances

Sport en familles Floorball

Dojo Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Venez vous amuser et vous défouler avec ce jeu qui ressemble au Hockey ! .

Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Sport en familles Floorball

L’événement Sport en familles Floorball Créances a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche