AGENDA · Créances
Sport en familles Floorball Créances
mercredi 19 août 2026 · Créances
Informations pratiques
Créances
Sport en familles Floorball
Dojo Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Venez vous amuser et vous défouler avec ce jeu qui ressemble au Hockey ! .
Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sport en familles Floorball
L’événement Sport en familles Floorball Créances a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Créances (Manche)
- Sortie nature Traversée du havre de l’Ay Créances 17 juillet 2026
- Marché du terroir Créances 17 juillet 2026
- Sortie nature Traversée du havre de l’Ay Créances 23 juillet 2026
- Fête Sainte Anne Créances 26 juillet 2026
- Sortie nature Traversée du havre de l’Ay Créances 4 août 2026