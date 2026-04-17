Sortie nature Les dunes, en soirée Créances
Sortie nature Les dunes, en soirée Créances mardi 11 août 2026.
Créances
Sortie nature Les dunes, en soirée
Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Au cours d’une balade de 2 km à l’heure où le soleil décline sur l’horizon, venez découvrir la faune et la flore particulières des dunes et laissez-vous surprendre par leur mode de vie singulier. Durée 2h. A partir de 7 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.
En partenariat avec le CPIE. .
Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
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English : Sortie nature Les dunes, en soirée
L’événement Sortie nature Les dunes, en soirée Créances a été mis à jour le 2026-04-17 par Côte Ouest Centre Manche
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