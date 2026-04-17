Créances

Sortie nature Les dunes, en soirée

Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Au cours d’une balade de 2 km à l’heure où le soleil décline sur l’horizon, venez découvrir la faune et la flore particulières des dunes et laissez-vous surprendre par leur mode de vie singulier. Durée 2h. A partir de 7 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.

En partenariat avec le CPIE. .

Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

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English : Sortie nature Les dunes, en soirée

L’événement Sortie nature Les dunes, en soirée Créances a été mis à jour le 2026-04-17 par Côte Ouest Centre Manche