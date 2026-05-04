Créances

Fête de la carotte

Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Un marché du terroir au centre de la fête réuni des artisans régionaux. Vide grenier dans les rues de la ville. Vous pouvez également déguster la très locale soupe à la graisse. Une association créançaise défile en tenue d’époque pour le plus grand bonheur des touristes et tout ceci au son de la musique de groupes différents chaque année. Un concours de présentation légumière est organisé et donne lieu à des réalisations très originales.

Un feu d’artifice sera tiré a la fin de cette journée. .

Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 30 18

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English : Fête de la carotte

L’événement Fête de la carotte Créances a été mis à jour le 2026-05-04 par Côte Ouest Centre Manche