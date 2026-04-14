Fête de la carotte Créances
Fête de la carotte Créances samedi 8 août 2026.
Créances
Fête de la carotte
CREANCES Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
36ème année de cette manifestation qui accueil environ 25000 visiteurs.
Une vente au déballage qui comprend entre 300 et 350 exposants.
Nombreuses animations musicales.
Restauration midi et soir sous chapiteau. Grandiose feu d’artifice.
Réservation pour vente au déballage à partir de début juillet au 02.33.45.05.71 .
CREANCES Créances 50710 Manche Normandie +33 6 76 31 32 49 fryles@orange.fr
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English : Fête de la carotte
L’événement Fête de la carotte Créances a été mis à jour le 2026-04-14 par Côte Ouest Centre Manche
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