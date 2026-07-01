Informations pratiques

Créances

Sport en familles Rugby plage

Plage de Créances Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez vous amuser et vous défouler en famille sur plage avec le ballon ovale ! .

Plage de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Sport en familles Rugby plage

L’événement Sport en familles Rugby plage Créances a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche