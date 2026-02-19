Atelier : en chair et en os, Les Pêcheries, musée de Fécamp, Fécamp

Atelier : en chair et en os Samedi 23 mai, 18h00 Les Pêcheries, musée de Fécamp Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Vous avez toujours rêvé d’incarner un personnage mythologique ou d’être le héros d’un événement historique ?

Le musée vous propose de devenir le protagoniste d’une de ses œuvres et d’immortaliser ce moment en photo.

En continu de 18h à minuit

Pas de réservation

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp, France Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 0235283199 https://www.musee-fecamp.fr Les collections sont articulées en 5 thématiques : – marine et pêche ; – beaux-arts ; – histoire de la cité ; – ethnographie régionale (société traditionnelle cauchoise) ; – enfance.

Vous avez toujours rêvé d’incarner un personnage mythologique ou d’être le héros d’un événement historique ?

©Les Pêcheries