Visite libre du « vestiaire des filetières », Les Pêcheries, musée de Fécamp, Fécamp

Visite libre du « vestiaire des filetières » Samedi 23 mai, 18h00 Les Pêcheries, musée de Fécamp Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Ouverture en continu du vestiaire des filetières.

Ouvert exceptionnellement au public, cette partie du musée retrace l’histoire des « femmes au poisson » qui travaillent aux Pêcheries dans la seconde moitié du XXe siècle. Ici les murs parlent encore et les stigmates de l’ancienne activité industrielle du site sont encore visibles.

En continu de 18h à minuit

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 Quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp, France Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 0235283199 https://www.musee-fecamp.fr Les collections sont articulées en 5 thématiques : – marine et pêche ; – beaux-arts ; – histoire de la cité ; – ethnographie régionale (société traditionnelle cauchoise) ; – enfance.

Ouverture en continu du vestiaire des filetières.

©Les Pêcheries musée de Fécamp