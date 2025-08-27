TRAVERSER LA RIVIÈRE SOUS LA PLUIE Salle des Galets Fécamp

Salle des Galets Boulevard Nelson Mandela Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 21:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Théâtre

dès 6 ans durée 1h

On entend des tirs au loin. Une grand-mère belge dans une valise, traînée par son fils aussi dévoué que turc, une femme enceinte britannique, son mari norvégien, et leur gros bébé suédois fuient un environnement hostile et se retrouvent face à une rivière sans pont. Sur l’autre rive, deux gardes patrouillent autour d’un check-point. Chacun essaie, tant bien que mal, d’atteindre ses objectifs avec les moyens du bord, et se retrouve souvent dans des situations cocasses. Ce ne sont pas des martyrs, ni des bourreaux. Juste des victimes sans pathos mais pleines d’espoir, de vie, mises dans une situation qui ne date pas d’hier et qui se reproduit sans fin.

Un moment inoubliable de drôlerie, de virtuosité physique, de situation rocambolesque, d’hilarité collective. Le bruit du Off

> Le collectif In Itinere, basé à Fécamp, a souhaité jouer sa dernière représentation dans sa ville et nous en sommes ravis. Surtout à ne pas manquer .

DISTRIBUTION

Mise en scène Thylda Barès

Distribution Victor Barrère, Andrea Boeryd, Paul Colom, Manon Dumonceaux, Vincent Leconte, Elizabeth Margereson, Sencan Oytun Tokuç

In Itinere Collectif

PRODUCTION

Soutiens Ville de Merville-Franceville / Ville de Bergen (Norvège) / Département du Calvados / Région Normandie / Théâtre Victor Hugo à Bagneux / Le Parvis d’Avignon / Le Silo Réseau Act If Essonne / Le Palais du Littoral à Grande-Synthe / Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine / Festival Éclat(s) de Rue à Caen / Festival Mimos à Périgueux / Festival Les Effusions à Val de Reuil / Festival Mimesis IVT Paris / Université de Tapei / The Swedish Arts Grant Comittee. .

Salle des Galets Boulevard Nelson Mandela Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

