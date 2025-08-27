CORPS MATIÈRE SUBSTANCE Petit Parc Fécamp

CORPS MATIÈRE SUBSTANCE

Petit Parc Fécamp

mardi 12 mai 2026.

Petit Parc 21 rue Alexandre Legros Fécamp Seine-Maritime

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12 21:30:00

2026-05-12

Musique

> Petit Parc, 21 Rue Alexandre Legros, Fécamp

durée 55 mn

Nous vous convions à vivre une expérience singulière, à vous immerger dans un bain sonore. En extérieur, installé sur des transats, le public est entouré de plus d’une vingtaine de haut-parleurs aux formes et tailles différentes. Au cœur de cette installation, le compositeur Hubert Michel se tient derrière sa console de diffusion. En manipulant les potentiomètres, par une interprétation vivante et sensorielle, il donne une nouvelle dimension à l’espace acoustique. À la croisée des genres électroacoustique, concrète et radiophonique, sa musique offre un véritable cinéma pour les oreilles. Ce concert invite les auditeur·ices à une écoute active et à un lâcher-prise total, suspendant le cours du temps.

DISTRIBUTION

Composition Hubert Michel

Module Étrange .

Petit Parc
21 rue Alexandre Legros
Fécamp 76400
Seine-Maritime
Normandie

