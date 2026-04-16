ATELIER EN FAMILLE EXPOSITIONS TEMPORAIRES Sérignan
ATELIER EN FAMILLE EXPOSITIONS TEMPORAIRES Sérignan mercredi 22 juillet 2026.
Sérignan
ATELIER EN FAMILLE EXPOSITIONS TEMPORAIRES
146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Partagez un moment créatif en famille au MRAC et découvrez les expositions temporaires ! Une expérience ludique et artistique accessible dès 5 ans, sur réservation.
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146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
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English : ATELIER EN FAMILLE EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Share a creative moment with your family at the RMCA and discover the temporary exhibitions! A fun, artistic experience for children aged 5 and over, on reservation.
L’événement ATELIER EN FAMILLE EXPOSITIONS TEMPORAIRES Sérignan a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34
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