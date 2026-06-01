Atelier en famille, MABA – Centre d’art de la Fondation des Artistes, Nogent-sur-Marne

Atelier en famille Dimanche 5 juillet, 15h00 MABA – Centre d’art de la Fondation des Artistes Val-de-Marne

A partir de 5 ans

Gratuit sur réservation à maba@fondationdesartistes.com

Atelier de 45 minutes, à 15h et à 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

La MABA présente pour ses 20 ans l’exposition Anniversarium Stress et réunit les oeuvres d’une dizaine d’artistes qui jouent et rejouent les poncifs de la fête d’anniversaire, faux gâteaux dégoulinants, dancefloor disco et perruque scintillante.

A l’occasion des Jardins Ouverts, l’atelier en famille aura lieu en plein air, dans le parc de la Fondation des Artistes. En s’inspirant des formes des végétaux alentours et des œuvres de l’exposition, réalisez des coiffes bucoliques et festives plus vraies que nature en papier découpé.

MABA – Centre d’art de la Fondation des Artistes 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Port sous la Lune Val-de-Marne Île-de-France 0148719007 https://www.fondationdesartistes.fr/ https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/ [{« type »: « email », « value »: « maba@fondationdesartistes.com »}] La Fondation des Artistes, anciennement Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, est au service des artistes de leur sortie d’école d’art à la toute fin de leur activité. La MABA (Maison d’Art Bernard Anthonioz, du nom de l’inspecteur à l’origine de la création de la Fondation des Artistes en 1976) a été créée en 2006, dans la maison de l’une des donatrices, la peintre Madeleine Smith-Champion, pour accompagner la production et la diffusion de la création contemporaine. La MABA s’insère à Nogent-sur-Marne dans l’ensemble géré par la Fondation, au sein d’un parc arboré regroupant la Maison nationale des artistes, une maison de retraite pour artistes âgés et deux ensembles d’ateliers d’artistes – le Hameau et la Cité Guy Loë.

Destinée à promouvoir et diffuser la création contemporaine, à encourager l’émergence de projets expérimentaux, la MABA organise trois expositions par an, monographiques ou collectives, dans lesquelles elle produit et présente le travail d’artistes de toutes nationalités.

A l’occasion des Jardins ouverts et pour célébrer les 20 ans de la MABA, venez créer vos parures bucoliques et festives en papier découpé en s’inspirant des végétaux du parc de la MABA. atelier artistique

Atelier en famille à la MABA