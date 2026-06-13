RandoTram – Balade pédestre du réseau TRAM MABA Nogent-sur-Marne

Au programme du samedi 4 juillet 2026 :

ÉTAPE 1 → La Maison Populaire

Visite guidée de l’exposition avec Line Gigs, commissaire d’exposition, et Adélaïde Couillard Bach, coordinatrice du centre d’art

S’entre-tenir

Dans Staying With the Trouble : Making Kin in the Chthulucene (2016), Donna Haraway nous invite à « Make kin, not babies ! » – que l’on pourrait traduire par : « Faites des proches, pas des enfants ! ». Elle propose de repenser la parenté au-delà des liens biologiques, en élargissant la notion de « famille » à d’autres humain·e·x·s, mais aussi à d’autres espèces. Pour faire face aux crises multiples – écologiques, sociales, économiques, démocratiques – Haraway imagine des formes alternatives de relation, d’héritage et de transmission.Ce deuxième chapitre explore ces nouveaux liens qui tendent vers le respect, la confiance, l’écoute, l’entraide et la mutualisation. (Lire la suite)

ÉTAPE 2 →MABA

Visite en la présence d’Adèle Lansac, chargée d’accueil et de médiation

Anniversarium Stress

« Oops !… I Did It Again… Got Lost in the Game »*

Une année après l’autre, on a joué et rejoué et puis soudain, on a (déjà!) 20 ans. Happy face et cotillons, désir et désordre, être cigale et non fourmi et continuer à chanter et danser tout l’été et au-delà et fêter en grand ce nouvel anniversaire « de grand » comme diraient les enfants. Champs libres, chants gais, hymnes d’amour ou de révolte, Anniversarium Stress c’est cette ambivalence de la fête, exultation ou exaltation des corps, s’abandonner, s’épuiser dans cet exercice autant rite que célébration du temps qui, inexorablement, passe. Mais pas de Panique au dancing cette fois, juste expérimenter, toujours, pour trouver les bons « beats » : la playlist, les invités, l’atmosphère, l’élément de surprise. (Lire la suite)

Informations Pratiques Randonnée d’environ 7km (1h35 de marche estimée) Rendez-vous à 10h30 devant la Maison Populaire

Adresse : 1 Place Jean Jaurès, 93100 Montreuil

Accès : M9 (Mairie de Montreuil) À votre arrivée sur place, merci de venir rencontrer l’équipe de TRAM afin qu’elle note votre présence. Une question, une information supplémentaire ?

Contactez l’équipe de TRAM : taxitram@tram-idf.fr / 07 65 89 73 36

RandoTram, des promenades à pied, en petit comité, urbaines ou péri-urbaines, pour relier plusieurs lieux d’art membres du réseau. Chaque balade est ainsi l’occasion de visiter les lieux et les expositions de façon privilégiée.

Le samedi 04 juillet 2026

de 10h30 à 16h45

payant

6 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T19:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:30:00+02:00_2026-07-04T16:45:00+02:00

MABA 16, rue Charles VII 94130 RER A (Nogent-Sur-Marne) ; RER E (Nogent-Le Perreux)Nogent-sur-Marne

https://tram-idf.fr/parcours/randotram-samedi-4-juillet-2026/ +33765897336 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram



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