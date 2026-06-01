Douceur de fin d’été : atelier méditation en plein air au Jardin d’Agronomie Tropicale, 36 Av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne, France, Nogent-sur-Marne

Douceur de fin d’été : atelier méditation en plein air au Jardin d’Agronomie Tropicale 10 – 31 août, les lundis 36 Av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne, France Val-de-Marne

Tarifs : Tarif normal 20€ ; Tarif bienfaiteur 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-10T12:00:00+02:00 – 2026-08-10T14:00:00+02:00

Fin : 2026-08-31T12:00:00+02:00 – 2026-08-31T14:00:00+02:00

Au cœur du Jardin d’Agronomie Tropicale, véritable havre de paix au Bois de Vincennes, ce cycle de 4 séances invite à vivre un temps de présence en pleine nature pour préparer sereinement la rentrée.

Un cycle de 4 séances pour explorer différents thèmes liés à la pleine conscience :

Chaque lundi matin, de 10h à 12h, nous nous retrouvons sur la pelouse pour environ 2h de pratique de pleine conscience, en lien direct avec l’énergie du vivant. Méditation assise, pratiques en mouvement, écoute sensorielle et ancrage corporel se déploient dans un cadre naturel propice au ressourcement. Ici, la nature nous accompagne, et nous nous rappelons que nous sommes, nous aussi, nature.

Au fil des séances, nous explorerons des qualités essentielles pour entrer dans la rentrée avec justesse et confiance : la présence à soi, la sérénité, la confiance en soi, la souveraineté intérieure et une manière d’être plus incarnée.

Chaque séance se conclura par un temps de partage d’expérience, autour d’un verre offert, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Dates et thèmes des séances :

Séance 1 : Cultiver la présence à soi, lundi 10 août

Séance 2: Développer la sérénité intérieure, lundi 17 août

Séance 3: Renforcer la confiance en soi, lundi 24 août

Séance 4: Incarner la souveraineté, lundi 31 août

Chaque séance peut être suivie indépendamment, mais il est recommandé de suivre l’ensemble du cycle pour en profiter pleinement.

Idéal pour découvrir la méditation ou approfondir votre pratique, tout en profitant de la nature et de la convivialité du groupe.

Informations pratiques :

– Tarif : à partir de 20 € par personne (inscription obligatoire)

– Groupe limité à 10-12 personnes pour garantir une expérience de qualité

– Atelier annulé et remboursé en cas de mauvais temps (information communiquée à l’avance)

– Ouvert à tous, débutants bienvenus

Je serai ravie de vous retrouver pour ce cycle d’août dans ce jardin si apaisant.

Hiroko

Instructrice MBSR & Mindfulness

Durée : 2h00

Activité organisée par Hiroko – Instructrice de méditation en pleine conscience

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/douceur-de-fin-d-ete-atelier-meditation-en-plein-air-au-jardin-d-agronomie-tropicale-4517

36 Av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne, France 36 Av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Le Bois – Porte de Nogent Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/douceur-de-fin-d-ete-atelier-meditation-en-plein-air-au-jardin-d-agronomie-tropicale-4517 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/douceur-de-fin-d-ete-atelier-meditation-en-plein-air-au-jardin-d-agronomie-tropicale-4517 »}]

Été au vert : Cycle de 4 rendez-vous de deux heures en plein air au Bois de Vincennes + un verre offerte pour partager l’expérience à la fin de chaque séance Nature Atelier nature