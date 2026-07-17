Rencontre avec l’atelier d’arts plastiques, Musée de Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne

Informations pratiques

Rencontre avec l’atelier d’arts plastiques Dimanche 20 septembre, 15h30 Musée de Nogent-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le musée intercommunal de Nogent-sur-Marne présente, dans sa partie permanente, une exposition dédiée à l’histoire des bords de Marne. L’exposition temporaire de septembre montre le travail réalisé par les élèves de Nelson Aires, l’intervenant en arts plastiques du musée. Ce sont ces élèves, enfants, adultes, qui vous convient et vous guident au sein de l’exposition ce dimanche après-midi pour vous conter leurs inspirations, techniques, découvertes. Venez nombreux !

Musée de Nogent-sur-Marne 36 Boulevard Galliéni, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Plaisance Val-de-Marne Île-de-France +33148755125 https://museenogentsurmarne.net Les collections du musée concernent toute l’histoire de Nogent, des bords de Marne et de l’Est parisien à travers des documents de types très différents (estampes, ouvrages, médailles…).

Exposition

©musée intercommunal nogent