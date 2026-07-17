Méditation de Pleine Conscience – Célébrons ensemble l’équinoxe d’automne en plein air !, 36 Av. de la Belle Gabrielle, Nogent-sur-Marne
samedi 19 septembre 2026 · 36 Av. de la Belle Gabrielle · Nogent-sur-Marne
Informations pratiques
Méditation de Pleine Conscience – Célébrons ensemble l’équinoxe d’automne en plein air ! Samedi 19 septembre, 16h00 36 Av. de la Belle Gabrielle Paris
Tarifs : Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Je vous invite à un atelier d’exploration méditative en plein air : méditations guidées, mouvements, marche, et écoute de la nature. Un espace pour s’ouvrir, ressentir, et célébrer ensemble l’arrivée de l’automne.
Cet événement aura lieu au Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont, un lieu chargé d’histoire, marqué par l’exposition coloniale de 1907, ses pavillons et monuments qui témoignent du passé colonial français.
Participation libre – ouvert à tous
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour ce moment de pratique et de partage.
Durée : 2h
Activité organisée par Hiroko – Instructrice de méditation en pleine conscience
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/celebrons-ensemble-l-equinoxe-d-automne-en-pleine-conscience-9692
36 Av. de la Belle Gabrielle 36 Av. de la Belle Gabrielle Nogent-sur-Marne 94130 Le Bois – Porte de Nogent Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/celebrons-ensemble-l-equinoxe-d-automne-en-pleine-conscience-9692 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/celebrons-ensemble-l-equinoxe-d-automne-en-pleine-conscience-9692 »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) et de l’équinoxe d’automne
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