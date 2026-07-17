Méditation de Pleine Conscience – Célébrons ensemble l’équinoxe d’automne en plein air !, 36 Av. de la Belle Gabrielle, Nogent-sur-Marne

Informations pratiques

Méditation de Pleine Conscience – Célébrons ensemble l’équinoxe d’automne en plein air ! Samedi 19 septembre, 16h00 36 Av. de la Belle Gabrielle Paris

Tarifs : Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Je vous invite à un atelier d’exploration méditative en plein air : méditations guidées, mouvements, marche, et écoute de la nature. Un espace pour s’ouvrir, ressentir, et célébrer ensemble l’arrivée de l’automne.

Cet événement aura lieu au Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont, un lieu chargé d’histoire, marqué par l’exposition coloniale de 1907, ses pavillons et monuments qui témoignent du passé colonial français.

Participation libre – ouvert à tous

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour ce moment de pratique et de partage.

Durée : 2h

Activité organisée par Hiroko – Instructrice de méditation en pleine conscience

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/celebrons-ensemble-l-equinoxe-d-automne-en-pleine-conscience-9692

36 Av. de la Belle Gabrielle 36 Av. de la Belle Gabrielle Nogent-sur-Marne 94130 Le Bois – Porte de Nogent Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/celebrons-ensemble-l-equinoxe-d-automne-en-pleine-conscience-9692 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/celebrons-ensemble-l-equinoxe-d-automne-en-pleine-conscience-9692 »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) et de l’équinoxe d’automne