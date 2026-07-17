Jeanne Smith, « Traversées photographiques, Paysages « , Maison nationale des artistes, Nogent-sur-Marne

Informations pratiques

Jeanne Smith, « Traversées photographiques, Paysages » 19 septembre 2026 – 3 janvier 2027 Maison nationale des artistes Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2027-01-03T14:00:00+01:00 – 2027-01-03T18:00:00+01:00

Le prétexte Bicentenaire de la Photographie permet de mettre à l’honneur, pour la première fois, le travail photographique de Jeanne Smith (1857-1943), sœur aînée de Madeleine Smith et, surtout, l’une des trois donatrices à l’origine de la création de la Fondation des Artistes, grâce au legs de sa propriété de Nogent-sur-Marne.

Alors même que les tableaux de Madeleine Smith remportaient à la fin du XIXe et début du XXe un succès certain dans les salons de peinture et recevait des prix et médailles, l’œuvre photographique de Jeanne n’a jamais eu la reconnaissance artistique qu’elle méritait même si son expertise technique était largement appréciée des ses contemporains.

L’exposition Traversées photographiques en deux volets consécutifs à partir de l’automne 2026 vient corriger cet effacement et donne à voir des ensembles d’images choisis parmi les nombreux clichés réalisés par la photographe à partir de 1883.

Dès septembre se dévoilent ainsi des photographies relevant du genre du paysage – vues du parc de Nogent ou des rues de Paris, clichés pris à l’occasion des nombreux voyages réalisés en Europe, au Maghreb ou au Moyen-Orient… – qui révèlent une grande liberté dans le cadrage, dans l’approche des sujets ou dans leurs variétés stylistiques.

Cette traversée sensible dans l’œuvre réaffirme ainsi toute la nécessité à revisiter le travail des femmes artistes, longtemps omises par l’histoire de l’art.

L’exposition Jeanne Smith, Traversées photographiques, Paysages est labellisée dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, une reconnaissance qui l’inscrit au cœur d’une grande célébration internationale dédiée à la création photographique, ancienne et contemporaine. Cet événement mettra à l’honneur les collections publiques nationales et territoriales ainsi que l’édition photographique.

Maison nationale des artistes 14 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Port sous la Lune Val-de-Marne Île-de-France 0148712808 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maison-nationale-des-artistes/ La Maison nationale des artistes est un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), née du voeu de Madeleine Smith-Champion et de Jeanne Smith en contrepartie du legs de leur propriété qu’elles souhaitaient toutes deux voir affectée « à la création d’une maison de retraite pour des artistes et des écrivains ».

Elle déploie un projet d’établissement autour du bien vieillir à l’appui d’un environnement artistique préservé, qui permet de poursuivre une pratique créative.

Le prétexte Bicentenaire de la Photographie permet de mettre à l’honneur, pour la première fois, le travail photographique de Jeanne Smith (1857-1943), sœur aînée de Madeleine Smith…

© Jeanne Smith