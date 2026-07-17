Visite libre : les bords de Marne et les ateliers d’arts plastiques, Musée de Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne

Informations pratiques

Visite libre : les bords de Marne et les ateliers d’arts plastiques 19 et 20 septembre Musée de Nogent-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez visiter les deux expositions du musée intercommunal : l’histoire des bords de Marne (exposition permanent) et l’exposition des ateliers d’arts pastiques du musée !

Musée de Nogent-sur-Marne 36 Boulevard Galliéni, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Plaisance Val-de-Marne Île-de-France +33148755125 https://museenogentsurmarne.net Les collections du musée concernent toute l’histoire de Nogent, des bords de Marne et de l’Est parisien à travers des documents de types très différents (estampes, ouvrages, médailles…).

Expositions

©musee intercommunal nogent-sur-marne