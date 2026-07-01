Visite de la Bibliothèque Smith-Lesouëf, Bibliothèque Smith-Lesouëf, Nogent-sur-Marne

Informations pratiques

Visite de la Bibliothèque Smith-Lesouëf Dimanche 5 juillet, 14h00 Bibliothèque Smith-Lesouëf Val-de-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Édifiée pendant la Première guerre mondiale par les sœurs Smith, dernières occupantes et légataires du domaine, la bibliothèque révèle derrière son étroite façade une architecture impressionnante, mêlant boiseries anciennes et grandes verrières modernes. Outre ces décors historiques, vous pourrez également admirer près de deux cents œuvres anciennes collectionnées par le bibliophile Auguste Lesouëf, ainsi qu’une sélection des tableaux de Madeleine Smith et de ses professeurs, Jean-Jacques Henner et Ottilie Roederstein.

Bibliothèque Smith-Lesouëf 14 bis, rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Port sous la Lune Val-de-Marne Île-de-France 01 48 71 90 07 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/bibliotheque/ Attenante au parc de la Fondation des Artistes, la Bibliothèque Smith-Lesouëf est classée Maison des illustres.

A l’occasion de l’ouverture exceptionnelle du parc de la Fondation des Artistes à Nogent-sur-Marne, ne manquez pas de visiter la Bibliothèque Smith-Lesouëf, classée Maison des illustres. nogent 94

Bibliothèque Smith-Lesouëf, salle de lecture, crédit Stéphane-Pons