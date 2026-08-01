Atelier en famille [WEEKEND AUX TANNERIES] Amilly
dimanche 23 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Atelier en famille [WEEKEND AUX TANNERIES]
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Atelier en famille [WEEKEND AUX TANNERIES]
Après la visite de l’exposition Abstraction, abstractions ! et aux côtés d’un médiateur plasticien, réalisez avec différents matériaux votre petite sculpture inspirée des maquettes de Jacques Julien, entre figuration et abstraction !
Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 10 participant.e.s.
Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés. .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
Family Workshop [WEEKEND AT THE TANNERIES]
L’événement Atelier en famille [WEEKEND AUX TANNERIES] Amilly a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
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