Informations pratiques

Landunvez

Atelier encadrement en kraft gommé

Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Découvrez une technique d’encadrement sobre et élégante grâce au kraft gommé. Après une présentation des principes de base et des différentes étapes de réalisation, vous confectionnerez un encadrement sur mesure pour mettre en valeur deux illustrations ou photographies de votre choix.

Tout le matériel est fourni. Afin de préparer les découpes en amont, il sera nécessaire de communiquer les dimensions de votre illustration ou de votre photographie lors de votre inscription. .

Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24

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English :

L’événement Atelier encadrement en kraft gommé Landunvez a été mis à jour le 2026-06-30 par OT IROISE BRETAGNE