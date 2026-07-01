UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Landunvez

Atelier encadrement en kraft gommé Landunvez

lundi 20 juillet 2026 · Landunvez

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Centre nautique salle Arc'hantel
Ville
29840 Landunvez
Département
Finistère
Tarif

Landunvez

Atelier encadrement en kraft gommé

Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-20 12:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Découvrez une technique d’encadrement sobre et élégante grâce au kraft gommé. Après une présentation des principes de base et des différentes étapes de réalisation, vous confectionnerez un encadrement sur mesure pour mettre en valeur deux illustrations ou photographies de votre choix.
Tout le matériel est fourni. Afin de préparer les découpes en amont, il sera nécessaire de communiquer les dimensions de votre illustration ou de votre photographie lors de votre inscription.   .

Centre nautique salle Arc’hantel Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier encadrement en kraft gommé Landunvez a été mis à jour le 2026-06-30 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Landunvez (Finistère)