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Atelier encres végétales chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges

dimanche 19 juillet 2026 · Moussu, faim & soif · Messanges

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Moussu, faim & soif
Adresse
101 Chemin de Pey de l'Ancre
Ville
40660 Messanges
Département
Landes
Tarif
28 28 28 Tarif de base plein tarif

Messanges

Atelier encres végétales chez Moussu

Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 11:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Dessine en t’inspirant de la nature et colore tes toiles à l’encre végétale avec Hanni
28€ = atelier + cookie + boisson
Dessine en t’inspirant de la nature et colore tes toiles à l’encre végétale avec Hanni
28€ = atelier + cookie + boisson   .

Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50  lemoussu40@gmail.com

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English : Atelier encres végétales chez Moussu

Draw inspired by nature and color your canvases with plant-based ink with Hanni
28? = workshop + cookie + drink

L’événement Atelier encres végétales chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS

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