Atelier encres végétales chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges
dimanche 19 juillet 2026 · Moussu, faim & soif · Messanges
Informations pratiques
Messanges
Atelier encres végétales chez Moussu
Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 11:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Dessine en t’inspirant de la nature et colore tes toiles à l’encre végétale avec Hanni
28€ = atelier + cookie + boisson
Dessine en t’inspirant de la nature et colore tes toiles à l’encre végétale avec Hanni
28€ = atelier + cookie + boisson .
Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com
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English : Atelier encres végétales chez Moussu
Draw inspired by nature and color your canvases with plant-based ink with Hanni
28? = workshop + cookie + drink
L’événement Atelier encres végétales chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS
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