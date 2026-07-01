Atelier encres végétales chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges

Informations pratiques

Messanges

Atelier encres végétales chez Moussu

Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 11:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Dessine en t’inspirant de la nature et colore tes toiles à l’encre végétale avec Hanni

28€ = atelier + cookie + boisson

Dessine en t’inspirant de la nature et colore tes toiles à l’encre végétale avec Hanni

28€ = atelier + cookie + boisson .

Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com

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English : Atelier encres végétales chez Moussu

Draw inspired by nature and color your canvases with plant-based ink with Hanni

28? = workshop + cookie + drink

L’événement Atelier encres végétales chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS