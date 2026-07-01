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Atelier enfant 3-6 ans Ca vole Laquenexy

mercredi 15 juillet 2026 · Laquenexy

Atelier enfant 3-6 ans Ca vole Laquenexy

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
4 rue Bourger et Perrin
Ville
57530 Laquenexy
Département
Moselle
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Laquenexy

Atelier enfant 3-6 ans Ca vole

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19

Observe la vie discrète mais passionnante des habitants ailés du jardin. Identifie oiseaux et insectes. Tout ce qui vole au jardin n’aura plus de secret pour toi.

Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans.

Prix pour parent-enfant.
Réservation préalable sur notre site internet.
Limité à 15 enfants par session.Enfants
10  .

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00 

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English :

Observe the quiet yet fascinating lives of the garden’s winged inhabitants. Identify birds and insects. Everything that flies in the garden will hold no secrets for you.

Workshop reserved for children ages 3 to 6.

Price per parent-child pair.
Advance registration required on our website.
Limited to 15 children per session.

L’événement Atelier enfant 3-6 ans Ca vole Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ

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