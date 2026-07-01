Chasse au trésor – à l’école de la nature, Jardins Fruitiers, Laquenexy

Informations pratiques

Chasse au trésor – à l’école de la nature 18 – 20 septembre Jardins Fruitiers Moselle

2 € / enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les enfants à partir de 5 ans peuvent partir à la chasse au trésor dans les Jardins et apprendre en s’amusant. Cette année, la chasse au trésor les emmène vers le latin, langue officielle de la botanique. Il n’y a pas d’âge pour découvrir les secrets de cette langue que l’on dit morte !

A l’issue de la chasse au trésor, les enfants reçoivent une petite surprise.

Une animation à faire en autonomie et en famille.

Jardins Fruitiers 4 rue Bourger et Perrin, 57530 Laquenexy Laquenexy 57530 Moselle Grand Est http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com En 1901, le Gouvernement d’Alsace Lorraine décide de créer un établissement destiné à étudier les problèmes posés par la reconstitution du vignoble atteint par le Phylloxéra. C’est ainsi que nait l’institut viticole de Laquenexy. L’Institut devient en 1919 la « Station Viticole de l’État pour l’Alsace – Lorraine ». 120 000 sujets sont alors greffés chaque année.

À partir de 1920, la vigne subit un net recul dans la région, la culture de la fraise prend alors son essor. Plus tard, en 1953, le Conseil Général de la Moselle acquiert la propriété et la transforme en Centre d’Études et d’Essais Horticoles de Laquenexy. C’est à cette période que débute la promotion de la culture fruitière et que le centre évolue en Centre Départemental d’Expérimentation Fruitière.

Le Conseil Général souhaite avec ce projet, promouvoir un important savoir-faire mosellan, arboricole et horticole. Ici, en effet, point de patrimoine architectural à mettre en valeur, point de bâtiment à qui s’associer, mais plutôt un patrimoine arboricole à faire fructifier, labellisé Collection Nationale de Référence par le Conservatoire des Collections Végétales spécialisées pour ses pommiers et ses framboisiers.

En 2008, le Jardin des Saveurs, composé aujourd’hui d’une vingtaine d’espaces jardinés, s’ouvre aux visiteurs. Le patrimoine fruitiers y reste important avec deux collections labellisées Collections Nationales de Référence : celle des pommiers avec 700 variétés et celle des framboisiers avec 94 variétés.

Les enfants à partir de 5 ans peuvent partir à la chasse au trésor dans les Jardins et apprendre en s’amusant. Cette année, la chasse au trésor les emmène vers le latin, langue officielle de la Il a …

©Stéphane Girambert – CD57