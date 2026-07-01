Atelier enfant 3-6 ans Mini-jardin Laquenexy
samedi 15 août 2026 · Laquenexy
Informations pratiques
Laquenexy
Atelier enfant 3-6 ans Mini-jardin
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 11:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Les sédums, ces plantes qui n’ont presque pas besoin d’eau pour se développer, il en existe des tout petit. C’est l’idéal pour créer ton mini-jardin avec ces plantes-chameaux.
Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans.
Prix pour parent-enfant.
Réservation préalable sur notre site internet.
Limité à 15 enfants par session.Enfants
10 .
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00
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English :
Sedums—plants that need almost no water to grow—come in very small varieties. They’re perfect for creating your own mini-garden with these “camel plants.”
Workshop reserved for children ages 3 to 6.
Price per parent-child pair.
Advance registration required on our website.
Limited to 15 children per session.
L’événement Atelier enfant 3-6 ans Mini-jardin Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ
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