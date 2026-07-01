Promenade aux Jardins, Jardins Fruitiers, Laquenexy

Informations pratiques

Promenade aux Jardins 18 – 20 septembre Jardins Fruitiers Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez les 20 espaces qui composent les Jardins Fruitiers de Laquenexy alors que les premiers feux de l’automne apportent leurs couleurs chatoyantes. Ce jardin a été construit au coeur d’un verger conservatoire, vous pourrez y découvrir les collections végétales de pommiers (classée Collection Nationale de Référence) ou encore de pruniers, un monde végétal que l’on se doit de protéger. Au milieu de ces vergers, le labyrinthe des formes fruitières vous montre 40 façon de conduire des pommiers en formes anciennes ! Puis, le potager d’un curieux vous emmène découvrir des plantes inhabituelles dans notre région. Te Putake vous embarque dans la tradition maori… et les transat installés dans le clos de saveurs vous permettent un repos bien mérité !

Jardins Fruitiers 4 rue Bourger et Perrin, 57530 Laquenexy Laquenexy 57530 Moselle Grand Est http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com En 1901, le Gouvernement d’Alsace Lorraine décide de créer un établissement destiné à étudier les problèmes posés par la reconstitution du vignoble atteint par le Phylloxéra. C’est ainsi que nait l’institut viticole de Laquenexy. L’Institut devient en 1919 la « Station Viticole de l’État pour l’Alsace – Lorraine ». 120 000 sujets sont alors greffés chaque année.

À partir de 1920, la vigne subit un net recul dans la région, la culture de la fraise prend alors son essor. Plus tard, en 1953, le Conseil Général de la Moselle acquiert la propriété et la transforme en Centre d’Études et d’Essais Horticoles de Laquenexy. C’est à cette période que débute la promotion de la culture fruitière et que le centre évolue en Centre Départemental d’Expérimentation Fruitière.

Le Conseil Général souhaite avec ce projet, promouvoir un important savoir-faire mosellan, arboricole et horticole. Ici, en effet, point de patrimoine architectural à mettre en valeur, point de bâtiment à qui s’associer, mais plutôt un patrimoine arboricole à faire fructifier, labellisé Collection Nationale de Référence par le Conservatoire des Collections Végétales spécialisées pour ses pommiers et ses framboisiers.

En 2008, le Jardin des Saveurs, composé aujourd’hui d’une vingtaine d’espaces jardinés, s’ouvre aux visiteurs. Le patrimoine fruitiers y reste important avec deux collections labellisées Collections Nationales de Référence : celle des pommiers avec 700 variétés et celle des framboisiers avec 94 variétés.

Découvrez les 20 espaces qui composent les Jardins Fruitiers de Laquenexy alors que les premiers feux de l’automne apportent leurs couleurs chatoyantes. Ce jardin a été construit au coeur d’un verger…

©Stéphane Girambert – CD57