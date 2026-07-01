Informations pratiques

Laquenexy

Atelier enfant 5-10 ans Mini-jardin

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15 15:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Les sédums, ces plantes qui n’ont presque pas besoin d’eau pour se développer, il en existe des tout petit. C’est l’idéal pour créer ton mini-jardin avec ces plantes-chameaux.

Atelier réservé aux enfants de 5 à 10 ans.

Réservation préalable sur notre site internet.

Limité à 15 enfants par session.Enfants

5 .

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00

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English :

Sedums—plants that need almost no water to thrive—come in very small varieties. They’re perfect for creating your own mini-garden with these “camel plants.”

Workshop for children ages 5 to 10.

Advance registration required on our website.

Limited to 15 children per session.

L’événement Atelier enfant 5-10 ans Mini-jardin Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ