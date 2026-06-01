ATELIER ENFANT Carbonne
ATELIER ENFANT Carbonne samedi 20 juin 2026.
Carbonne
ATELIER ENFANT
ATELIER TERRE Carbonne Haute-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Emmenez vos enfants participer à un stage à l’Atelier Terre de Carbonne !
Organisé par l’Atelier Terre à Carbonne. 35 .
ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie atelier.terre.carbonne2024@gmail.com
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English :
Take your children to a workshop at Atelier Terre de Carbonne!
L’événement ATELIER ENFANT Carbonne a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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