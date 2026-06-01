Carbonne

ATELIER ENFANT

ATELIER TERRE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Emmenez vos enfants participer à un stage à l’Atelier Terre de Carbonne !

Organisé par l’Atelier Terre à Carbonne. 35 .

ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie atelier.terre.carbonne2024@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take your children to a workshop at Atelier Terre de Carbonne!

L’événement ATELIER ENFANT Carbonne a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE