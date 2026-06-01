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ATELIER ENFANT Carbonne

ATELIER ENFANT Carbonne

ATELIER ENFANT Carbonne samedi 20 juin 2026.

Adresse : ATELIER TERRE

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif

Carbonne

ATELIER ENFANT

ATELIER TERRE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Emmenez vos enfants participer à un stage à l’Atelier Terre de Carbonne !
Organisé par l’Atelier Terre à Carbonne. 35  .

ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie   atelier.terre.carbonne2024@gmail.com

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English :

Take your children to a workshop at Atelier Terre de Carbonne!

L’événement ATELIER ENFANT Carbonne a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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