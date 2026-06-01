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ATELIER ENFANT CARILLONS ET CLOCHETTES Carbonne

ATELIER ENFANT CARILLONS ET CLOCHETTES Carbonne

ATELIER ENFANT CARILLONS ET CLOCHETTES Carbonne samedi 20 juin 2026.

Adresse : ATELIER TERRE

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 35 35 35 Tarif enfant

Carbonne

ATELIER ENFANT CARILLONS ET CLOCHETTES

ATELIER TERRE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20 15:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Participer à un stage créatif à l’Atelier Terre Carbonne et venez créer des carillons et des clochettes !
Organisé par l’Atelier Terre à Carbonne. 35  .

ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie   atelier.terre.carbonne2024@gmail.com

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English :

Take part in a creative workshop at Atelier Terre Carbonne and create chimes and bells!

L’événement ATELIER ENFANT CARILLONS ET CLOCHETTES Carbonne a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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