Carbonne

ATELIER ENFANT CARILLONS ET CLOCHETTES

ATELIER TERRE Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-20 15:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Participer à un stage créatif à l’Atelier Terre Carbonne et venez créer des carillons et des clochettes !

Organisé par l’Atelier Terre à Carbonne. 35 .

ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie atelier.terre.carbonne2024@gmail.com

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English :

Take part in a creative workshop at Atelier Terre Carbonne and create chimes and bells!

L’événement ATELIER ENFANT CARILLONS ET CLOCHETTES Carbonne a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE