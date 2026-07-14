Atelier Enfant Crée tes gommes avec la Patagom ! Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne

mercredi 16 septembre 2026 · Magasin Les rêves en couleurs · Saint-Jean-de-Losne

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Losne

Atelier Enfant Crée tes gommes avec la Patagom !

Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 13:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Un atelier original et amusant pour créer de ses propres mains !

Les enfants découvriront la Patagom, une pâte spéciale, pour modeler et fabriquer leur propre gomme, en choisissant formes et couleurs.

Une activité créative et sensorielle qui ravira les petits bricoleurs ! .

Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90 contact@lesrevesencouleurs.fr

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English : Atelier Enfant Crée tes gommes avec la Patagom !

L’événement Atelier Enfant Crée tes gommes avec la Patagom ! Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Rives de Saône