Atelier Enfant Crée tes gommes avec la Patagom ! Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne
mercredi 16 septembre 2026 · Magasin Les rêves en couleurs · Saint-Jean-de-Losne
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Losne
Atelier Enfant Crée tes gommes avec la Patagom !
Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 13:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Un atelier original et amusant pour créer de ses propres mains !
Les enfants découvriront la Patagom, une pâte spéciale, pour modeler et fabriquer leur propre gomme, en choisissant formes et couleurs.
Une activité créative et sensorielle qui ravira les petits bricoleurs ! .
Magasin Les rêves en couleurs 3 Rue du Château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90 contact@lesrevesencouleurs.fr
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English : Atelier Enfant Crée tes gommes avec la Patagom !
L’événement Atelier Enfant Crée tes gommes avec la Patagom ! Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Rives de Saône
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