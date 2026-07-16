Informations pratiques

Gouville-sur-Mer

Atelier enfant développe ta créativité grâce à l’art thérapie

Servigny Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Atelier enfant développe ta créativité grâce à l’art thérapie, 8-12 ans. Rendez-vous de 14h30 à 16h30 à Servigny (Gouville-sur-Mer).

Inscription obligatoire. .

Servigny Gouville-sur-Mer 50200 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26

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English : Atelier enfant développe ta créativité grâce à l’art thérapie

L’événement Atelier enfant développe ta créativité grâce à l’art thérapie Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme