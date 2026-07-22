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AGENDA · Gouville-sur-Mer

Chasse au trésor en famille Gouville-sur-Mer

mardi 11 août 2026 · Gouville-sur-Mer

Chasse au trésor en famille Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
1 Rue du 28 Juillet 1944
Ville
50560 Gouville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Gouville-sur-Mer

Chasse au trésor en famille

1 Rue du 28 Juillet 1944 Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Chasse au trésor en famille, goûter offert.
Gratuit sans réservation.
Rendez-vous à 14h devant la mairie de Gouville-sur-Mer.   .

1 Rue du 28 Juillet 1944 Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 60 38 15 66 

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English : Chasse au trésor en famille

L’événement Chasse au trésor en famille Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

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