Informations pratiques

Sélestat

Atelier enfant du mercredi

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-12-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-12-23

Atelier thématique pour les enfants à partir de 4 ans

Objets farfelus

Cet automne, l’objet est au centre des expositions du FRAC Alsace. Chaque objet a sa propre fonction, mais nous pouvons aussi en inventer de nouvelles. Dans cet atelier, saisis-toi d’éléments existants, modifie leur forme, jusqu’à créer des objets imaginaires aux fonctions farfelues ! A partir de 4 ans.

Date 23/09

Un Noël au FRAC

En cette période de Noël, pourquoi ne pas ajouter une boule au sapin ? Au FRAC Alsace, détournez des objets afin de créer une boule de Noël autrement. A partir de 4 ans.

Date 23/12 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org

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English :

Themed workshop for children ages 4 and up

L’événement Atelier enfant du mercredi Sélestat a été mis à jour le 2026-07-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme