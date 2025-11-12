Atelier enfant du mercredi Sélestat
mercredi 23 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Atelier enfant du mercredi
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-12-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-12-23
Atelier thématique pour les enfants à partir de 4 ans
Objets farfelus
Cet automne, l’objet est au centre des expositions du FRAC Alsace. Chaque objet a sa propre fonction, mais nous pouvons aussi en inventer de nouvelles. Dans cet atelier, saisis-toi d’éléments existants, modifie leur forme, jusqu’à créer des objets imaginaires aux fonctions farfelues ! A partir de 4 ans.
Date 23/09
Un Noël au FRAC
En cette période de Noël, pourquoi ne pas ajouter une boule au sapin ? Au FRAC Alsace, détournez des objets afin de créer une boule de Noël autrement. A partir de 4 ans.
Date 23/12 0 .
1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org
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English :
Themed workshop for children ages 4 and up
L’événement Atelier enfant du mercredi Sélestat a été mis à jour le 2026-07-20 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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