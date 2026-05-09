atelier enfant: la barbotine La Pimenterie Saint-Point

Saint-Point

atelier enfant: la barbotine

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

En dehors de tout modèle imposé, cet atelier propose une exploration sensorielle. La matière donne envie à la main d’aller explorer l’espace de la planche à barbotine, sans attente particulière, en toute liberté d’expression !

10h à 10h25 et 10h30 à 10h55 parents et enfants entre 3 et 6 ans. De 11h à 11h 25 et de 11h30 à 12h enfants seuls de 6 à 12ans. Réservation obligatoire. .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : atelier enfant: la barbotine

L’événement atelier enfant: la barbotine Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)