Atelier enfant mon animal totem Micro-Folie Le Pouliguen

Le Pouliguen

Atelier enfant mon animal totem

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-23

Testez vos connaissances sur les animaux, modelez un animal puis entrez dans la cabane à histoires…

L’atelier animé par Christelle Ferrand se termine par un petit goûter.

Pour les enfants de 7 à 10 ans. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Atelier enfant mon animal totem Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44