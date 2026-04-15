Ouverture Ateliers d’Artistes de La Presqu’île, 44510 Le pouliguen, Le pouliguen
Ouverture Ateliers d’Artistes de La Presqu’île, 44510 Le pouliguen, Le pouliguen samedi 2 mai 2026.
Ouverture Ateliers d’Artistes de La Presqu’île 2 et 3 mai 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique
Entrée libre: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00
35 artistes participent et présentent leurs dernières créations au public.
Au total, 20 ateliers et lieux de création ouverts sur la Presqu’île donc 4 sur Le Pouliguen.
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35 artistes participent et présentent leurs dernières créations au public. Au total, 20 ateliers et lieux de création ouverts sur la Presqu’île donc 4 sur Le Pouliguen. CULTURE EXPOSITION
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