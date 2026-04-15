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Ouverture Ateliers d’Artistes de La Presqu’île, 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Ouverture Ateliers d’Artistes de La Presqu’île, 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Ouverture Ateliers d’Artistes de La Presqu’île, 44510 Le pouliguen, Le pouliguen samedi 2 mai 2026.

Lieu : 44510 Le pouliguen

Adresse : 44510 Le pouliguen

Ville : 44510 Le pouliguen

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : Entrée libre: 0

Ouverture Ateliers d’Artistes de La Presqu’île 2 et 3 mai 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00

35 artistes participent et présentent leurs dernières créations au public. 
Au total, 20 ateliers et lieux de création ouverts sur la Presqu’île donc 4 sur Le Pouliguen.

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35 artistes participent et présentent leurs dernières créations au public. Au total, 20 ateliers et lieux de création ouverts sur la Presqu’île donc 4 sur Le Pouliguen. CULTURE EXPOSITION

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