Ouverture Ateliers d’Artistes de La Presqu’île, 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Ouverture Ateliers d’Artistes de La Presqu’île 2 et 3 mai 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00

35 artistes participent et présentent leurs dernières créations au public.

Au total, 20 ateliers et lieux de création ouverts sur la Presqu’île donc 4 sur Le Pouliguen.

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35 artistes participent et présentent leurs dernières créations au public. Au total, 20 ateliers et lieux de création ouverts sur la Presqu’île donc 4 sur Le Pouliguen. CULTURE EXPOSITION