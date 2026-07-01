Stage chant chorale, 7 bis rue des marais, Le Pouliguen
lundi 3 août 2026 · 7 bis rue des marais · Le Pouliguen
Informations pratiques
Stage chant chorale 3 – 7 août 7 bis rue des marais Loire-Atlantique
– Enfant: 80
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T10:00:00+02:00 – 2026-08-07T11:00:00+02:00
Venez assister à un stage de chant/ chorale avec l’école de musique Farandole.
Sur réservation.
Venez assister à un stage de chant/ chorale avec l’école de musique Farandole.
Sur réservation.
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Venez assister à un stage de chant/ chorale avec l’école de musique Farandole. Sur réservation. Venez assister à un stage de chant/ chorale avec l’école de musique Farandole. Sur réservation. Culture Jeunesse
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