Stage chant chorale, 7 bis rue des marais, Le Pouliguen

Informations pratiques

Stage chant chorale 3 – 7 août 7 bis rue des marais Loire-Atlantique

– Enfant: 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T10:00:00+02:00 – 2026-08-07T11:00:00+02:00

Venez assister à un stage de chant/ chorale avec l’école de musique Farandole.

Sur réservation.

Venez assister à un stage de chant/ chorale avec l’école de musique Farandole.

Sur réservation.

7 bis rue des marais 7 bis rue des marais, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 56 67 03 »}, {« type »: « email », « value »: « farandole44510@gmail.com »}]

Venez assister à un stage de chant/ chorale avec l’école de musique Farandole. Sur réservation. Venez assister à un stage de chant/ chorale avec l’école de musique Farandole. Sur réservation. Culture Jeunesse