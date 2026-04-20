Exposition Work in progress avec Rémy La Graffiti Compagnie Le Pouliguen
Exposition Work in progress avec Rémy La Graffiti Compagnie Le Pouliguen vendredi 1 mai 2026.
Le Pouliguen
Exposition Work in progress avec Rémy
La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:30:00
fin : 2026-05-07 18:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Exposition et performance pendant 10 jours l’artiste Rémy investit l’espace de la galerie comme un atelier ouvert.
Vernissage le samedi 2 mai à partir de 18h. .
La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Work in progress avec Rémy Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)
- Exposition Ekaterina Igorevna – Artiste en résidence, 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen, Le pouliguen 20 avril 2026
- Atelier enfant mon animal totem, Micro-Folie, Le pouliguen 22 avril 2026
- Atelier enfant mon animal totem Micro-Folie Le Pouliguen 22 avril 2026
- Une tasse de ciné : Romeria, Cinéma PAX, Le pouliguen 23 avril 2026
- Une tasse de ciné Romeria Cinéma PAX Le Pouliguen 23 avril 2026