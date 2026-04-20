Exposition Work in progress avec Rémy La Graffiti Compagnie Le Pouliguen

Le Pouliguen

Exposition Work in progress avec Rémy

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 16:30:00

fin : 2026-05-07 18:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Exposition et performance pendant 10 jours l’artiste Rémy investit l’espace de la galerie comme un atelier ouvert.

Vernissage le samedi 2 mai à partir de 18h. .

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr

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English :

L’événement Exposition Work in progress avec Rémy Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44