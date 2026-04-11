Une tasse de ciné Romeria Cinéma PAX Le Pouliguen
Une tasse de ciné Romeria Cinéma PAX Le Pouliguen jeudi 23 avril 2026.
Le Pouliguen
Une tasse de ciné Romeria
Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-23
En partenariat avec le cinéma PAX, découvrez le film Romeria de la réalisatrice Carla Simon.
Cette diffusion sera suivie d’une discussion au sein de la Micro-Folie.
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Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Une tasse de ciné Romeria Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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