Une tasse de ciné : Romeria, Cinéma PAX, Le pouliguen

Une tasse de ciné : Romeria Jeudi 23 avril, 14h00 Cinéma PAX Loire-Atlantique

Billet: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

En partenariat avec le cinéma PAX, découvrez le film Romeria de la réalisatrice Carla Simon.

Cette diffusion sera suivie d’une discussion au sein de la Micro-Folie.

Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

En partenariat avec le cinéma PAX, découvrez le film Romeria de la réalisatrice Carla Simon. Cette diffusion sera suivie d’une discussion au sein de la Micro-Folie. CINE CONFRENCONTRE