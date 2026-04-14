Une tasse de ciné : Romeria, Cinéma PAX, Le pouliguen
Une tasse de ciné : Romeria, Cinéma PAX, Le pouliguen jeudi 23 avril 2026.
Une tasse de ciné : Romeria Jeudi 23 avril, 14h00 Cinéma PAX Loire-Atlantique
Billet: 5
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
En partenariat avec le cinéma PAX, découvrez le film Romeria de la réalisatrice Carla Simon.
Cette diffusion sera suivie d’une discussion au sein de la Micro-Folie.
Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]
En partenariat avec le cinéma PAX, découvrez le film Romeria de la réalisatrice Carla Simon. Cette diffusion sera suivie d’une discussion au sein de la Micro-Folie. CINE CONFRENCONTRE
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