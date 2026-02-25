Atelier enfant mon animal totem, Micro-Folie, Le pouliguen
Atelier enfant mon animal totem, Micro-Folie, Le pouliguen mercredi 22 avril 2026.
Atelier enfant mon animal totem 22 et 23 avril Micro-Folie Loire-Atlantique
Inscription: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00
Testez vos connaissances sur les animaux, modelez un animal puis entrez dans la cabane à histoires…
L’atelier animé par Christelle Ferrand se termine par un petit goûter.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]
Testez vos connaissances sur les animaux, modelez un animal puis entrez dans la cabane à histoires… L’atelier animé par Christelle Ferrand se termine par un petit goûter. Pour les enfants … CULTURE JEUNESSE
À voir aussi à Le Pouliguen (Loire-Atlantique)
- Théâtre d’objets Mytho Perso Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen 14 avril 2026
- Théâtre d’objets Mytho Perso Mardis de Baudry Salle Marcel Baudry Le Pouliguen 14 avril 2026
- Atelier découverte et dégustation de thés bio, Noisettes et bergamote, Le pouliguen 15 avril 2026
- Atelier découverte et dégustation de thés bio Noisettes et bergamote Le Pouliguen 15 avril 2026
- Culture numérique Micro-Folie Le Pouliguen 15 avril 2026