Atelier enfant mon animal totem, Micro-Folie, Le pouliguen

Atelier enfant mon animal totem 22 et 23 avril Micro-Folie Loire-Atlantique

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Testez vos connaissances sur les animaux, modelez un animal puis entrez dans la cabane à histoires…

L’atelier animé par Christelle Ferrand se termine par un petit goûter.

Pour les enfants de 7 à 10 ans.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Testez vos connaissances sur les animaux, modelez un animal puis entrez dans la cabane à histoires… L’atelier animé par Christelle Ferrand se termine par un petit goûter. Pour les enfants … CULTURE JEUNESSE