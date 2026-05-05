Brunch de la Fête des Mères au restaurant Ailleurs, Restaurant Ailleurs du Westotel, Le pouliguen

Brunch de la Fête des Mères au restaurant Ailleurs Dimanche 31 mai, 11h30 Restaurant Ailleurs du Westotel Loire-Atlantique

Par personne: 41, Par personne: 45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T11:30:00+02:00 – 2026-05-31T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T11:30:00+02:00 – 2026-05-31T14:00:00+02:00

Pour la Fête des Mères, offrez-lui un moment d’exception autour d’un brunch spécialement imaginé pour célébrer toutes les mamans. Des douceurs sucrées et salées, des produits de saison et une touche de gourmandise pour faire de ce moment un souvenir précieux.

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