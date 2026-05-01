Menu Fête des Mères au Vue Mer by Westotel Restaurant Vue Mer Le Pouliguen

Le Pouliguen

Menu Fête des Mères au Vue Mer by Westotel

Restaurant Vue Mer 22 rue de la Plage Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31 14:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Pour la Fête des Mères, offrez lui un moment d’exception autour d’un menu spécialement imaginé pour célébrer toutes les mamans. Une cuisine raffinée, des produits de saison et une touche de gourmandise pour faire de ce déjeuner un souvenir précieux. .

Restaurant Vue Mer 22 rue de la Plage Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 31 20 restaurant@vue-mer-by-westotel.fr

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L’événement Menu Fête des Mères au Vue Mer by Westotel Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44