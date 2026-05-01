Menu Fête des Mères au Vue Mer by Westotel Restaurant Vue Mer Le Pouliguen
Menu Fête des Mères au Vue Mer by Westotel Restaurant Vue Mer Le Pouliguen dimanche 31 mai 2026.
Le Pouliguen
Menu Fête des Mères au Vue Mer by Westotel
Restaurant Vue Mer 22 rue de la Plage Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31 14:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Pour la Fête des Mères, offrez lui un moment d’exception autour d’un menu spécialement imaginé pour célébrer toutes les mamans. Une cuisine raffinée, des produits de saison et une touche de gourmandise pour faire de ce déjeuner un souvenir précieux. .
Restaurant Vue Mer 22 rue de la Plage Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 31 20 restaurant@vue-mer-by-westotel.fr
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L’événement Menu Fête des Mères au Vue Mer by Westotel Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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