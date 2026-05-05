Menu Fête des Mères au Vue Mer by Westotel, Restaurant Vue Mer, Le pouliguen
Menu Fête des Mères au Vue Mer by Westotel, Restaurant Vue Mer, Le pouliguen dimanche 31 mai 2026.
Menu Fête des Mères au Vue Mer by Westotel Dimanche 31 mai, 12h00 Restaurant Vue Mer Loire-Atlantique
Tarif unique: 45
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T12:00:00+02:00 – 2026-05-31T14:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T12:00:00+02:00 – 2026-05-31T14:30:00+02:00
Pour la Fête des Mères, offrez lui un moment d’exception autour d’un menu spécialement imaginé pour célébrer toutes les mamans. Une cuisine raffinée, des produits de saison et une touche de gourmandise pour faire de ce déjeuner un souvenir précieux.
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