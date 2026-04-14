Exposition Ekaterina Igorevna – Artiste en résidence, 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Exposition Ekaterina Igorevna – Artiste en résidence 20 avril – 24 juin 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T18:30:00+02:00

Artiste textile née en 1989, Ekaterina Igorevna maîtrise et revisite la broderie sur tissu avec une grande virtuosité pour s’incarner dans ce qu’elle appelle le « brodart ».

Son projet artistique récent s’intitule Brodème. Mêlant broderie et poème, chacune de ses œuvres présente un poème brodé au point de croix en code Morse. Poésie, rythme et code numérique se conjuguent pour des réalisations « piquées » et « percées » de couleurs sur fonds noirs.

S’immergeant toute entière dans un geste scandé à la perfection, Ekaterina Igorevna nous envoûte par ses créations inédites, qui représentent des centaines d’heures de travail.

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