Atelier enfant Origami aux Forges Office de Tourisme Guérigny
Atelier enfant Origami aux Forges Office de Tourisme Guérigny jeudi 16 juillet 2026.
Guérigny
Atelier enfant Origami aux Forges
Office de Tourisme 34, Avenue Arnault de Lange Guérigny Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-08-27 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-27
L’origami permet d’éveiller la créativité des enfants. Il favorise l’écoute et le suivi des explications, développe la précision, le respect de la méthode, et accroît la concentration. Il est aussi idéal pour l’initiation à la géométrie élémentaire.
Les enfants créent 1 cygne et un bateau selon un modèle. Un tuto papier avec toutes les étapes de création est à disposition.
Tout le matériel est fourni par l’Office de Tourisme. .
Office de Tourisme 34, Avenue Arnault de Lange Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 45 20 51 o.t.guerigny@gmail.com
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English : Atelier enfant Origami aux Forges
L’événement Atelier enfant Origami aux Forges Guérigny a été mis à jour le 2026-04-24 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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