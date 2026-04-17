FESTIVAL DU RECYCLAGE ARTISTIQUE FORGES ROYALES DE GUERIGNY 2026 Guérigny

Guérigny

FESTIVAL DU RECYCLAGE ARTISTIQUE FORGES ROYALES DE GUERIGNY 2026

SALLE OLYMPE DE GOUGES ET SALLE FRANCOIS MITTERRAND Guérigny Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-09-19

Pour sa 3ème édition à Guérigny, le Festival du Recyclage Artistique se déroulera sur 2 weekends en 2026 aux Forges Royales:

*Pendant les journées européennes du patrimoine les 19/20 Septembre 2026

*Pour la préparation de Noël le weekend du 28/29 Novembre 2026.

Artistes et artisans se rassemblent, aux Forges Royales de Guérigny, pour de multiples expositions de leurs créations en Recyclage Artistique. Les matières et matériaux sont transformés pour certains sous vos yeux . Oeuvres d’Art, accessoires, objets utiles, bijoux, décorations, mode upcycling, tout se décline, de multiples façon, au service de la planète, de la nature et de l’humain.

En 2026 la peinture est à l’honneur avec la création de l’exposition Pièces Détachées par la marraine et les parrains du Festival du Recyclage Artistique 2026: Elizabeth Sandillon, Francis Colin et Guy Matchoro qui nous présenteront aussi des oeuvres de Recyclage Artistique .

Une toile collective sera réalisée en direct à l’initiative de l’artiste peintre Nicquo Boucher.

Vous trouverez du beau, de l’utile, de l’original à tous les prix.

Tous les publics sont concernés que ce soit pour découvrir,partager ou pour un achat responsable les artistes et artisans du Festival du Recyclage Artistique 2026 vous accueilleront avec plaisir et

vous invitent au vernissage du Festival du Recyclage Artistique 2026, le Samedi 19 Septembre 2026 à 11h30 salle Olympes de Gouges, Forges Royales de Guérigny. .

SALLE OLYMPE DE GOUGES ET SALLE FRANCOIS MITTERRAND Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 20 97 30 sophiejuramy@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FESTIVAL DU RECYCLAGE ARTISTIQUE FORGES ROYALES DE GUERIGNY 2026 Guérigny a été mis à jour le 2026-04-17 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges