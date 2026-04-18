Visite guidée de Guérigny Ancien site des Forges Royales Guérigny

Guérigny

Visite guidée de Guérigny

Ancien site des Forges Royales 34, Avenue Arnault de Lange Guérigny Nièvre

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-27

Partez à la découverte de l’histoire de cette ville et de son bienfaiteur Pierre Babaud de La Chaussade, ancien maitre des forges, ayant bâti un empire métallurgique dans le Nivernais, au service de la Marine Royale.

Parcourez son ancien site industriel, son bief et la nouvelle ville.

Inscriptions au 06 43 45 20 51 .

Ancien site des Forges Royales 34, Avenue Arnault de Lange Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 45 20 51 o.t.guerigny@gmail.com

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English : Visite guidée de Guérigny

L’événement Visite guidée de Guérigny Guérigny a été mis à jour le 2026-04-18 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges