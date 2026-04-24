Atelier enfant Fabrique ta roue à aubes Office de Tourisme Guérigny

Guérigny

Atelier enfant Fabrique ta roue à aubes

Office de Tourisme 34, Avenue Arnault de Lange Guérigny Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Après une courte visite sur le site des anciennes Forges Royales les enfants créent une roue à aubes selon un modèle. Un toto papier avec toutes les étapes de création est à disposition.

Tout le matériel est fourni par l’Office de Tourisme et pré percé à l’avance les bouchons en plastique, les bouchons de liège, les bâtons en bois, les verres en carton et les punaises.

Possibilité de compléter cet atelier avec un jeu de lego reproduire une ancre marine

+

Possibilité de reproduire des ancres marines avec des puzzles en bois .

Office de Tourisme 34, Avenue Arnault de Lange Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 45 20 51 o.t.guerigny@gmail.com

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English : Atelier enfant Fabrique ta roue à aubes

L’événement Atelier enfant Fabrique ta roue à aubes Guérigny a été mis à jour le 2026-04-24 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges